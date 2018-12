Lascia il figlio di 13 mesi nella vasca con i fratelli e si assenta per 2 minuti: lo trova morto sott'acqua

Oliver Rhodes ha lottato nell'acqua ed è morto nel "tragico incidente" il 13 giugno scorso. Durante l'inchiesta a Boston mamma Amy ha raccontato di aver portato Oliver e i suoi fratelli gemelli di due anni al piano di sopra e di averli messi nella vasca da bagno. Lasciò la stanza per due minuti al massimo per controllare il bucato, ma sentì uno dei fratelli gridare, dice Lincolnshire Live. La mamma inorridita trovò il suo bambino sott'acqua, chiamò i soccorsi e cercò disperatamente di salvarlo.



La famiglia di Amy ha donato il cuore, i reni e il fegato del bambino nel tentativo di aiutare altri bambini. La polizia del Lincolnshire ha detto che non ci sarà alcuna azione contro la famiglia.

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 12:59

Li aveva sentiti cantare e ridere nella vasca da bagno fino a due minuti prima. Poi quelle grida e il pianto del fratello gemello che era con lui: Oliver, il suo bimbo di 13 mesi, stava annegando. Sua madre si era allontanata per soli due minuti per controllare il bucato in camera da letto. Tanto è bastato perché il piccolo finisse sott'acqua subendo una lesione cerebrale. E' successo nel Lincolnshire, in Inghilterra.