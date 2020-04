NEW YORK - ​«E’ una decisione dolorosa ma necessaria». Bernie Sanders ha cominciato così il discorso di addio ai suoi collaboratori. Il 78enne senatore del Vermont ha poi parlato al pubblico per confernare che abbandonava la sua seconda corsa presidenziale. Politicamente indipendente, Sanders correva con il partito democratico, ma dopo un inizio molto positivo nelle primarie, ha cominciato a perdere quando il voto si è spostato dagli Stati del nord a quelli del sud e del centro, dove il voto dei neri e dei latini-americani è stato nettamente a favore del rivale Joe Biden. Tutti gli altri candidati si erano ritirati, dal sindaco Pete Buttigieg alla senatrice Amy Klobuchar, dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg alla senatrice Elizabeth Warren, e tutti hanno dato il loro supporto a Biden.



Sanders ha resistito, cercando di fare i calcoli se nelle primarie che ancora restano poteva o no risalire la china e aggiudicarsi abbastanza delegati per strappare a Biden la nomination alla Convention di questa estate. Ma i calcoli si sono rivelati sempre meno realistici.



Biden e Sanders hanno scambiato una lunga telefonata la scorsa settimana. Durante la conversazione, che è stata amichevole, pare che Biden si sia impegnato a combattere per i temi cari a Sanders e ai suoi sostenitori: assistenza sanitaria, salari più alti, protezione dei lavoratori e degli immigrati.



Con il ritiro di Sanders, ora Joe Biden, ex vicepresidente, diventa di fatto il candidato ufficiale che sfiderà Trump alle elezioni di novembre. Ultimo aggiornamento: 17:45