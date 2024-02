Kamala Harris per il post Biden? La vicepresidente Usa: «Pronta a servire come leader, senza dubbio»

La vicepresidente americana Kamala Harris si dice pronta a «servire» come leader. Mentre i timori sull'età avanzata di Joe Biden dilagano, Harris - in un'intervista al Wall Street Journal condotta due giorni prima del rapporto del procuratore speciale Robert Hur - assicura: «Sono pronta, non c'è dubbio».

Michelle Obama al posto di Biden? La suggestione democratica per l'ex first lady se il presidente si facesse da parte

Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha cercato di rilanciare l'immagine di Harris che, nei sondaggi, registra performance peggiori di Biden.

Biden, la situazione

I democratici si sono sempre rifiutati di discutere un piano B per la corsa alla Casa Bianca, ma il devastante rapporto del procuratore speciale Robert Hur, che descrive Biden come «un uomo anziano con problemi di memoria» e «facoltà diminuite», li costringe a prenderlo in considerazione. Soprattutto perché, politicamente motivata o no, la descrizione del procuratore repubblicano sembra essere condivisa dall'86% degli elettori americani che, secondo un recente sondaggio Abcnews, ritiene Biden «troppo vecchio» per un secondo mandato.

Il fatto che i democratici, sempre più nel panico, si siano convinti della necessità di avere un piano d'emergenza, non significa che, per le difficoltà procedurali e politiche, sarà facile semplicemente sostituire il presidente, scrive oggi Politico affermando che «la più probabile eventualità è che Biden rimanga nella scheda elettorale». Questo non toglie che si possano valutare diversi scenari in cui il partito riesca effettivamente a nominare un candidato diverso da Biden alla convention di agosto o persino dopo per competere nelle elezioni di novembre, conclude il sito che racconta, in via ipotetica, come potrebbero svolgersi questi scenari.