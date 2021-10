Bill Clinton, come sta l'ex presidente Usa: dimissioni attese in giornata. «Il peggio è passato»

Bill Clinton ricoverato in ospedale, migliorano nettamente le condizioni di salute dell'ex presidente degli Stati Uniti. I medici sono ottimisti e, salvo imprevisti, potrebbero dimetterlo già nella giornata di oggi.

Bill Clinton era stato ricoverato alcuni giorni fa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Irvine, in California, dove si trovava per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia, per una infezione alle vie urinarie degenerata in una setticemia.

«Il Presidente Clinton ha continuato a fare eccellenti progressi nelle ultime 24 ore», ha riferito il portavoce. Ieri l'ex inquilino della Casa Bianca ha trascorso del tempo con la moglie Hillary e la figlia Chelsea e ha anche parlato con alcuni amici.