Bimbo chiede una bambola in regalo per diventae un ottimo papà, la sua richiesta commuove il Web

Rocío Natalia, una donna residente a Porto Rico, ha pubblicato su Facebook alcune foto del figlio maggiore che gioca con una bambola. Il bimbo, che desidera giocare con la sorella minore che non gli presta le sue bambole, ha chiesto alla madre di comprargliene una perché vuole diventare un ottimo papà come lo è il suo.

Il primogenito «è super felice della sua bambola, si prende cura di lei, la abbraccia e le dice cose belle», ha scritto Rocío. «Insegnando a mio figlio a collaborare a casa e permettendogli di giocare con la bambola, credo di lasciare un uomo eccellente in questo mondo. È così che cambieremo questa società» e «non creando più maschi alfa», ha aggiunto la donna orgogliosa.

LA STORIA SU FB

«Giocare con le bambole, una piccola cucina e fare le faccende domestiche non lo renderà meno uomo, ma una persona migliore, figlio, fratello e marito», ha sottolineato la mamma. Il post ha raccolto 130.000 Mi piace ed è stato condiviso 135.000 volte su Facebook.

In un'altra pubblicazione, la donna ha chiarito di essersi separata dal padre dei bambini, ma che ha una buona amicizia con il suo ex compagno.

