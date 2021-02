Myanmar, l'influencer fa aerobica in streaming e non si accorge del colpo di Stato alle sue spalle

Khing Hnin Wai è un'insegnante di aerobica. Abbastanza famosa sui social grazie ai suoi video pubblicati su Facebook, con una inquadratura fissa sulla camera posizionata nel viale principale di Naypyitaw, capitale di Myanmar. Anche il 31 gennaio Khing Hnin Wai ha iniziato a saltellare davanti all'obiettivo, con il suo completo giallo e nero e la mascherina, mentre i suoi follower la seguivano sui social. E mentre il convoglio dell'esercito passava dietro di lei per andare a fare il colpo di Stato. Sembra assurdo ma è così. In molti hanno verificato il video, constatando che non era stato editato e non c'era nessuna modifica tipica di molti filmati fake.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

