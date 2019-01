BlaBlaCar, giovane mamma offre passaggio: soldato prenota tutti i posti, la stupra e la uccide

Sabato 5 Gennaio 2019, 03:02 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 16:58

Quando ha visto online quella proposta di car-sharing da parte di una bella 29enne si è subito messo in azione: fiutata la "preda facile", con diversi falsi profili ha prenotato sull'app BlaBlaCar tutti i posti disponibili nell'auto e si è presentato all'appuntamento con lei. In quel momento il destino di di Irina Akhmatova, sposata e madre di una bimba di otto anni, manager che gestiva due Burger King di Mosca , era già segnato. Durante il viaggio di 180 km che il 23 dicembre doveva portarla dalla capitale alla sua casa di Tula, dove i familiari la aspettavano per il Natale , Vitaly Chikirev, 39enne soldato dei servizi speciali con vari stupri e rapine alle spalle, l'ha violentata e uccisa, per poi abbandonare il cadavere in una foresta.Irina ricorreva spesso al car-sharing, soprattutto per avere compagnia durante i lunghi viaggi che la portavano lontana da casa: non poteva immaginare che quella sua abitudine si sarebbe rivelata fatale. Una volta fuggito, Vitaly già si preparava a rivendere l'auto di Irina, una Audi 4, ma dopo dopo alcuni giorni ha sentito alla radio che la sua vittima era stata data per dispersa e che la polizia la cercava: a quel punto ha lasciato perdere e si è accontentato dei 100 euro rubati dal suo portafoglio, abbandonando la vettura nel parcheggio di un supermercato a 270 km da Mosca. Pensava di aver messo in atto il delitto perfetto, ma si sbagliava: dopo una settimana è stato arrestato e, davanti a prove schiaccianti, costretto a confessare e a condurre gli investigatori sul luogo dove aveva abbandonato il cadavere.Vitaly, che è divorziato e ha avuto quattro figli da tre donne, aveva recentemente pubblicato sui social media un annuncio semidelirante in cui diceva di stare cercando "una nuova moglie con un buon reddito, di età tra i 18 e i 27 anni, di almeno 170 cm di altezza, dimensione della coppa del seno non inferiore a B, che si prende cura di se stessa. Non fumo né bevo alcolici, so come ispirare una donna a guadagnare denaro. Mi sto preparando per il matrimonio! Prometto: amore, sesso, cura, conforto e ispirazione. Quello che voglio da te è solamente che tu supporti una famiglia". Il messaggio invitava anche a non rispondere "tutte quelle donne che sono povere, che vivono con la madre, che non posseggono un appartamento, che sono grasse o vecchie, che non riescono a trovare un uomo, le femministe e le lesbiche".