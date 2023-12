Boeing fugge dall'Ucraina con i radar spenti e sorvola l'Italia a bassa quota: ecco cosa è successo

Una fuga clamorosa. Un Boeing è decollato dall’Ucraina e ha attraversato mezza Europa, compreso il Nord Italia. La metà? Atterrare al confine tra Francia e Spagna, come riportato dal Corriere della Sera. Quello del 19 dicembre è il primo decollo dopo diversi mesi da quando lo spazio aereo è stato chiuso ai velivoli civili per motivi di sicurezza. L’aereo era fermo dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa, ed è riuscito a restare intatto nonostante i bombardamenti e gli scontri armati.

Ucraina, il piano Usa: allungare la guerra fino al 2025 e armi a Kiev per costringere Putin a trattare

Il viaggio è confermato dai siti di tracciamento.

Il Boeing 777-300, immatricolato Ur-Azr, è di proprietà di AerCap, la principale società al mondo di noleggio dei velivoli. Usato però dal vettore ucraino Skyline Express (anche se con la livrea di Azur Air). "Il decollo dall’aeroporto di Boryspil, uno degli scali di riferimento della capitale Kiev, avviene attorno alle 9 locali, le 8 ora italiana, senza passeggeri e merci. La procedura non vede nemmeno l’aiuto dei controllori di volo ucraini dal momento che il sistema è stato messo fuori uso: i piloti hanno dovuto volare in modalità «Vfr», seguendo le regole del volo a vista", riporta il Corriere della Sera.

Fino al confine con la Romania l’aereo a doppio corridoio — usato di solito per i collegamenti intercontinentali — vola con i transponder spenti per evitare di diventare bersaglio dei russi (o, per errore, da quelli ucraini) e anche a bassissima quota, attorno ai 3.700 metri. Soltanto alle 10.21 (locali), le 9.21 in Italia, i piloti accendono i sistemi appena varcato il confine con la Romania. A quel punto il Boeing procede a 740 chilometri orari e poi sale di quota. Il percorso viene autorizzato direttamente da Eurocontrol, l’agenzia europea che vigila sui cieli del continente.

Eva Air Boeing 777-300 (B-16735, built 2017) on flight #BR17 to Taipei was pushing back from its gate at San Francisco Intl AP (KSFO), CA when its right wingtip hit the rudder of a parked Delta Boeing 737. Minor damage occurred to both aircraft. After an inspection and… https://t.co/O3cAo1kaS9 pic.twitter.com/PlxWXevhwc

— JACDEC (@JacdecNew) December 21, 2023