Russia usa in Ucraina bomba termobarica da 1.500 kg per la prima volta. «È una mini atomica». Il video e come funziona

L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per la prima volta la Russia avrebbe usato una bomba termobarica da 1500 kg in Ucraina. Una «mini atomica» viene definita dagli esperti militari per la sua potenza. E se Putin ha già usato in passato ordigni di questo tipo (ma compresi tra i 170 e i 500 kg), stavolta a colpire è la grandezza. Così come le immagini del video.

Il video

La bomba sarebbe stata sganciata da un aereo durante l'attacco al villaggio di Velyka Pysarivka. Siamo vicini a Kharkiv, nel nord-est del territorio di Kiev.

Le postazioni ucraine a #Velikaya Pisarevka, nella regione di Sumy, vengono colpite da una bomba termobarica ODAB-1500.



Se le 500 hanno fiaccato terribilmente le forze ucraine, non oso pensare cosa possano fare le ODAB 1500 https://t.co/DpK5UJrZsg pic.twitter.com/JHBI3zT3lb — Adry.W.2 Giardiniere- Россия-Твиттер (@liliaragnar) March 29, 2024

Il giornalista ha diffuso un video ottenuto dal canale di social media ucraino Supernova+. La fonte primaria è russa: il video (probabilmente l'immagine da un drone), mostra una colonna di fumo che si alza alta nel cielo. L'informazione è stata confermata dal giornalista ed esperto militare Aleksandr Kovalenko.

Cos'è una bomba termobarica?

La tecnologia non è nuova, ma risale ai tempi dell'Unione Sovietica. Come funziona? È composta al 100% di carburante. La detonazione tra la miscela di liquido infiammabile e l'ossigeno provoca un'onda d'urto e un aumento di pressione, letale per gli organismi umani e animali. Nell'area dell'esplosione, tutto l'ossigeno viene consumato (da cui il nome "bomba a vuoto") e l'esplosione stessa è potente e dura più a lungo rispetto a una carica classica.

L'efficacia

L'effetto di un'arma del genere? Lacerazione dei tessuti molli. Dopo la detonazione nell'epicentro dell'esplosione, la temperatura raggiunge i 3.000 gradi. Le cariche termobariche sono considerate una versione a un livello inferiore delle armi nucleari.

L'uso dell'esplosivo da parte della Russia è stato confermato su Telegram dai soldati della 117a Brigata di difesa territoriale indipendente di stanza nella regione di Sumy. "Tali armi hanno un potere distruttivo molto maggiore", sottolineano i soldati. E concludono con una parola: “Terroristi”.

Cosa dice il diritto internazionale

Finora i russi hanno utilizzato cariche termobariche molto più piccole, che pesavano fino a 500 kg. L'uso delle armi è strettamente regolato dal diritto internazionale: non possono essere utilizzate in aree in cui sono presenti civili. L’uso di armi termobariche in una zona come Velyka Pysarivka potrebbe essere considerato un crimine di guerra.