Brexit, Juncker: «Accordo raggiunto è l'unico possibile»

«Incontrerò la premier britannica May questa sera, l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile, non c'è margine di manovra per nuovo negoziato», ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker riferendo alla Plenaria del Parlamento Ue sul prossimo Consiglio europeo. Al Consiglio europeo «avremo un ospite a sorpresa: la Brexit. Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta», ha aggiunto.

Martedì 11 Dicembre 2018, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 10:14

