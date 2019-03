Brexit, ultimatum May: «Oltre il 30 giugno c'è il no deal»

accordo non sarà ratificato. «Un'estensione» della scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno «non toglie dal tavolo il no deal», che resta sullo sfondo come opzione inevitabile - secondo il governo britannico - se nel frattempo il Parlamento non ratificherà l'accordo di divorzio raggiunto con Bruxelles. Lo ha chiarito la premier



Brexit, crisi politica in Gran Bretagna. May chiede rinvio a Tusk



«Io mi oppongo a un'estensione lunga, non la voglio». Lo ha detto in tono categorico la premier conservatrice Theresa May durante il Question Time alla Camera dei Comuni, replicando al leader laburista Jeremy Corbyn ed escludendo in modo apparentemente definitivo un'opzione sulla Brexit che fino alla settimana scorsa aveva invece lasciato sul tavolo, seppure solo come teorica e da lei non gradita. May ha spiegato in particolare di essere contraria a una partecipazione britannica al voto europeo (inevitabile in caso di allungamento dei tempi), mentre ha accusato Corbyn di essere oscillante e di strumentalizzare il dossier. «Questa Camera - ha proseguito la premier - s'è concessa troppo a lungo all'Europa: è tempo di attuare la volontà popolare, come il popolo merita». «Descrivere il dibattito parlamentare come un cedimento (all'Ue) non è una manifestazione di gran rispetto verso il processo democratico che siamo tenuti a onorare qui», le ha risposto Corbyn, mentre dai banchi dell'opposizione saliva il grido «dimissioni» all'indirizzo della premier.



Estendere l'articolo 50 al 30 giugno «comporterebbe gravi rischi giuridici e politici». È quanto si legge in un rapporto interno della Ue di cui ha preso visione la Afp. Nella nota presentata questa mattina ai commissari, l'esecutivo europeo spiega che la proroga deve essere concessa al massimo fino al 23 maggio 2019 (giorno in cui iniziano le elezioni europee) oppure deve coprire tutto l'arco temporale fino al 31 dicembre 2019. «Ogni altra opzione - recita il documento - comporterebbe gravi rischi giuridici e politici per la Ue». Per questo motivo la commissione europea «si oppone» all'idea di estendere la proroga fino al 30 giugno come richiesto dal primo ministro britannico Theresa May. Nella nota si aggiunge inoltre che in caso di una estensione della membership, la Gran Bretagna dovrebbe 'in uno spirito di leale cooperazionè, impegnarsi a una «astensione costruttiva» su questioni cruciali come il budget di lungo termine della Ue e la nomina delle poltrone chiave dopo le elezioni di maggio.



Juncker avverte May. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker nella sua telefonata con la premier britannica Theresa May «l'ha messa in guardia formalmente dall'includere una data della proroga successiva alle elezioni europee. Il divorzio deve essere prima del 23 maggio, altrimenti ci saranno difficoltà istituzionali e incertezza legale. Nel caso di una proroga oltre il 23 maggio il Regno Unito dovrà organizzare delle elezioni». Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.

Mercoledì 20 Marzo 2019, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 14:41

