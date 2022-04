Bucha, le foto satellitari dei corpi che smentiscono Mosca. Il Ny Times: il massacro avvenuto a marzo

Il massacro di Bucha sarebbe avvenuto a marzo. Le immagini satellitari smentiscono la tesi di Mosca. È quanto emerge da un'analisi delle immagini satellitari condotta dal New York Times e secondo la quale molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo di Bucha. Quando alcune delle immagini sono emerse, Mosca ha spiegato che i civili erano stati uccisi dopo che le sue truppe avevano lasciato la città. Un video girato il 2 aprile, mette in evidenza il New York Times, ha mostrato vari corpi in strada e le immagini satellitari fornite da Maxar Technologies hanno mostrato che alcuni di questi erano lì dall'11 marzo.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, diretta. Kiev: bombe a grappolo su Mykolaiv, colpito... IL CASO Asanbekovich e i siberiani: nomi, cognomi e indirizzi. «Ecco la... IL CASO Putin, il mercatino dei soldati russi sciacalli. Tv, lavatrici e...

High-resolution Maxar #satelliteimagery collected over #Bucha, #Ukraine verifies and corroborates recent social media videos and photos that reveal bodies lying in the streets and left out in the open for weeks. https://t.co/hRdVmd2gUJ — Maxar Technologies (@Maxar) April 4, 2022

Zelensky: elenco vittime molto più ampio

«Abbiamo appena iniziato un'indagine su tutto ciò che hanno fatto gli occupanti. Attualmente, nella sola Bucha, sono state uccise e torturate più di trecento persone. È probabile che l'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà ispezionata l'intera città. E questa è solo una città». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video intervento, aggiungendo che «ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate. In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista 80 anni fa». «Stiamo già facendo tutto il possibile - ha aggiunto - per identificare quanto prima tutte le persone coinvolte nell'esercito russo in questi crimini. E per punirli tutti». E «sarà un lavoro congiunto con l'Unione Europea e le istituzioni internazionali, in particolare con la Corte penale internazionale». Zelensky ha reso noto che oggi, oltre a rivolgersi all'Onu, parlerà anche al parlamento spagnolo.