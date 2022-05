Ucraini giustiziati dai russi a Bucha: il nuovo video che svela i crimini di guerra

Da Bucha arrivano nuove prove delle atrocità commesse dai russi. Mentre a Kiev il primo soldato russo a processo potrebbe essere condannato all'ergastolo, dopo aver ammesso le accuse per crimini di guerra, le autorità internazionali continuano a raccogliere testimonianze che saranno usate in quello che potrebbe diventare il più grande processo dai tempi di Norimberga. Un video recuperato da una telecamera di sorveglianza e diffuso dal "New York Times", mostra come i soldati di Putin abbiano giustiziato almeno 8 civili disarmati nel sobborgo della capitale, diventato simbolo della guerra.

APPROFONDIMENTI IL CASO Grano e carestia, il ricatto di Mosca: «Porti liberi con lo... IL PIANO A Mariupol resort e yacht, il progetto russo per la città che... L'ATTACCO Attacco hacker dalla Cina alla Russia: Pechino prova a rubare dati...

Soldati russi nascondono una granata in un pianoforte a Bucha: lo usava una bambina di 10 anni

Ucraina, prete francese raccoglie prove su stupri e uccisioni sommarie per portare i soldati russi davanti al tribunale dell'Aja

This is what happened in #Bucha. #Russia soldiers lead at least 8 civilians to be executed pic.twitter.com/CfzX7uTkwm — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 20, 2022

Cosa è successo

Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uomini ucraini che vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno giustiziati: gli uomini, se ne contano 9, camminano ricurvi, con un braccio sulla testa e l'altro a tenere la cintura del compagno davanti. I video, spiega il quotidiano, sono stati girati da una telecamera di sicurezza e da un testimone in una casa vicina.

Il video in cui si vedono gli uomini catturati termina senza l'esecuzione, ma quello che è accaduto successivamente viene raccontato da alcuni testimoni, spiega il Nyt: i soldati hanno portato gli uomini dietro un vicino edificio che era stato occupato dai russi e lì ci sono stati degli spari: gli uomini catturati non sono tornati indietro. Un video filmato da un drone il 5 marzo «fornisce la prima prova visiva che conferma il racconto dei testimoni: mostra i corpi morti a terra sul lato dello stesso edificio - spiega il quotidiano -, mentre due soldati russi sono lì vicino di guardia».