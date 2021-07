Fraintende il segnale, 25enne si lancia dal Bungee jumping senza essere legata e muore

Fraintende il segnale del via e si lancia senza essere assicurata al Bungee jumping: morta una ragazza di 25 anni precipitata nel vuoto dopo aver capito che poteva lasciarsi andare durante un lancio, ma in realtà non era ancora stata legata alle funi e il suo volo è finito in tragedia.

Yecenia Morales, una ragazza originaria di Medellín in Colombia che domenica si era recata col ragazzo ad Amaga, una nota località turistica nel sud-ovest del...

