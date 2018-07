Tragedia sulle Alpi svizzere dove quattro persone sono morte venerdì sera in un incidente aereo. A precipitare è stato un aereo da turismo Robin quadriposto. L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione, secondo quanto ha riferito la polizia cantonale.

Sabato 28 Luglio 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 13:32

