Carro armato ucraino Mulat catturato dai separatisti: era in disuso dagli anni Novanta

Le forze sostenute dalla Russia nella regione del Donbass hanno catturato un rarissimo carro armato ucraino T64 Bm “Mulat”. Lo afferma “Forbes” ricordando che a partire dagli anni '90 furono prodotti a Kharkiv un centinaio di questi tank che non diedero però i risultati sperati e vennero parcheggiati in un deposito, fino a che l'esercito ucraino, in difficoltà per l'invasione russa e a corto di carri armati, non ne ha recuperati alcuni...

