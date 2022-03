Nuovo ordine mondiale. L'asse Russia-Cina punta anche a questo per ridurre la centralità dell'occidente e, in particolare degli Stati Uniti. Guarda a un multipolarismo che coinvolga anche gli altri Paesi raccolti, forse in modo approssimativo, in una vecchia sigla, Brics (Brasile, India e Sudafrica oltre a Cina e Russia).

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati