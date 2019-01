La conduttrice antivaccini muore a 26 anni di influenza suina e meningite

Venerdì 4 Gennaio 2019, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 23:07

Non solo rifiutava di sottoporsi a vaccini, ma faceva anche propaganda attiva contro la loro somministrazione. Per l'ironia della sorte, una giovane giornalista e conduttrice televisiva è morta ad appena 26 anni dopo aver contratto l'influenza suina, aggravata da una forma di meningite.Bre Payton era una ragazza brillante e molto conosciuta negli Stati Uniti: nata a San Diego, collaborava con il sito online The Federalist e, occasionalmente con Fox News. Vicina agli ambienti dell'alt-right, l'estrema destra a stelle e strisce, Bre era diventata una paladina dei 'No-Vax' d'Oltreoceano. In diversi editoriali, infatti, la ragazza spiegava che «i vaccini sono opera del diavolo» e che «bisogna combattere con tutti i mezzi le campagne di vaccinazione statali contro la pertosse».Grazie al suo lavoro e alle sue opinioni, Bre Payton si era fatta apprezzare da una parte dell'opinione pubblica statunitense e la sua morte, avvenuta a poche ore dalla fine del 2018, ha sconvolto molti, anche per la sua giovane età. Lo riporta anche il New York Times . Negli ultimi giorni di vita, la ragazza era stata ricoverata dopo aver contratto il virus H1N, un ceppo della cosiddetta influenza suina. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, anche a causa di una forma di meningite che l'aveva colpita quasi contemporaneamente.