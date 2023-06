Sposa un uomo più grande di 26 anni, ora hanno cinque figli: «Credono tutti che sia mio padre e ci provano con me»

Una donna ha sposato un uomo di 26 anni più grande di lei, rivelando che le persone presumono sempre che siano parenti. Il disagio che vive la donna è che scambiano il marito per suo padre o per il nonno dei loro cinque figli. Allison Hornsby, 45 anni, ha incontrato per la prima volta suo marito Ben, 71 anni, nel 1998, quando l'impiegato delle poste che aveva 46 anni, ora in pensione, ha fatto una consegna al banco dei pegni in cui lavorava all'epoca la 20enne.

La coppia ha subito avuto una «connessione naturale» e nonostante sapessero che la loro grande differenza di età poteva causare qualche polemica, hanno deciso di non lasciare che questo li separasse.

Ora la coppia felice, che vive in Florida, negli Stati Uniti, ha cinque figli e dice che non potrebbe essere più innamorata. Ma la loro relazione non è priva di sfide: Allison ha rivelato che le persone fanno costantemente errori imbarazzanti supponendo che siano imparentate e che quando scoprono che il marito commentano definendolo il suo «sugar daddy».

Sui social spesso la 45enne ha raccontato di essere stanca dei commenti offensivi che altri uomini più giovani le scrivono, proponendosi come partner e sostenendo di essere migliori del marito.

«Gli insegnanti hanno pensato che Ben fosse il nonno dei nostri figli», ridendo ha raccontato la coppia. Nel 2003 Ben è diventato padre a 53 anni quando Allison ha dato alla luce tre gemelli Benjamin, Noah ed Ethan. Tre anni dopo i due hanno avuto altri due gemelli Mia e Jude.

Sul parere dei familiari e degli amici, la donna ha spiegato: «Mia sorella aveva solo 13 anni quando ha incontrato Ben, ma ha sempre approvato la nostra relazione e ci ha sostenuto.

Alcuni dei nostri amici hanno avuto reazioni diverse, ma sono rimasti sorpresi dalla differenza di età», ha aggiunto Allison.