Barista compra casa a 23 anni grazie ai risparmi (e un'idea): «Ho fatto il mutuo, ma riesco a mettere da parte 350 euro al mese»

Compra casa a 23 anni grazie a risparmi. Jennifer Ramsey è una giovane personal trainer e barista. Da quando ha cominciato a lavorare, ha risparmiato per raggiungere il suo obiettivo: comprare una casa tutta sua. Ma come ha fatto? «Disciplina, rinunce e un'ottima idea», ha raccontato la giovane.

Jennifer, 23enne di Cincinnati (Stati Uniti), aveva l'obiettivo di comprare una casa, per evitare di pagare un affitto, che per lei è «sostanzialmente pagare il mutuo di un altro».

Ha cominciato a lavorare molto presto e ha messo da parte tutto quello che ha potuto.

«Mia mamma mi ha aiutato, ma ho dovuto rinunciare a diverse cose, come ai viaggi con gli amici. Quando mi chiedevano di partire, rispondevo sempre no», ha raccontato a Fortune la giovane. Ha cercato casa per tre mesi, poi ha trovato quella che faceva al caso suo, spendendo 189mila dollari, con un mutuo di 30 anni a tasso bloccato. L'idea, che le ha permesso di fare questo investimento, è presto detta: Jennifer ha messo in affitto la casa ed è tornata a vivere con sua mamma. Così paga il mutuo e produce un profitto di 400 dollari al mese.

«Ho due genitori che lavorano sodo, lavorano entrambi dalle nove alle cinque... Ma mia madre è una mamma single, lo è stata per tutta la mia vita», ha detto la ragazza. «Mia mamma è il mio esempio più grande».