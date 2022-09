La democratica Ketanji Brown Jackson ha prestato giuramento come primo membro afroamericano della storia a entrare nella Corte Suprema. Alla cerimonia solenne, avvenuta a Washington, hanno preso parte anche il presidente americano Joe Biden, la First Lady Jill, la vicepresidente Kamala Harris, il marito Doug Emhoff e il ministro Giustizia Merrick Garland.

Brittney Griner, cestista americana condannata a 9 anni in Russia per possesso e contrabbando di droga

Brown Jackson: la prima giudice afroamericana membro della Corte Suprema

La prima giudice afroamericana della storia a prendere posto nella stretta cerchia dei nove giudici membri in toga nera, è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente della Corte, John Roberts, che dopo il giuramento ha aggiornato la seduta a lunedì mattina alle 10. Brown Jackson, 52 anni, laureata ad Harvard, succede a Stephen Bryer, quest'ultimo andato in pensione. Con il suo ingresso non cambia l'equilibrio della Corte che resta controllata da una maggioranza di giudici di nomina repubblicana, 6, contro i restanti 3 democratici.

Curiosità: lo zio della giudice democratica, Thomas Brown Jr. fu condannato all'ergastolo nel 1989, quando la Brown era ancora un matricola universitaria, per narcotraffico. Gli agenti federali gli trovarono 14 chilogrammi di cocaina, avvolti in nastro adesivo. Anni dopo, Jackson convinse uno studio legale a prendere il caso dello zio pro bono, e il presidente Barack Obama alla fine commutò la condanna.

Aborto, gli stati Usa dove sarà proibito e dove consentito: e quelli dove resta incertezza