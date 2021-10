Cuomo accusato di crimini sessuali, l'ex governatore di New York rischia una condanna di un anno

L'ex governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, dovrà rispondere del reato di crimini sessuali. Lo riporta la Nb citando fonti giudiziarie. Cuomo si era dimesso due mesi fa in seguito alle indagini sulle accuse di molestie da parte di diverse donne.

La denuncia dice che Cuomo intenzionalmente, «e per nessun motivo legittimo, ha forzatamente messo la mano sotto la camicetta della vittima e sulla parte intima del suo corpo». Il nome della donna è stato oscurato da una copia della denuncia rilasciata da un portavoce del sistema giudiziario dello stato di New York. Se condannato, Cuomo rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di libertà vigilata. Non è stato subito chiaro quando, e nemmeno se, Cuomo sarà arrestato.