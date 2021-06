Dazi Usa-Ue, c'è lo stop: trovato accordo su Boeing-Airbus. Gioisce il «made in Italy»

La prima visita di Joe Biden da presidente Usa nella capitale belga e delle istituzioni europee porta in dono un’insperata tregua al termine di una contesa dei cieli lunga 17 anni sul dossier Boeing-Airbus. Per ora è più un cessate il fuoco fra i due contendenti che una vera e propria pace, non ancora a portata di mano: mentre procederà il negoziato, Washington e Bruxelles sospenderanno per i prossimi cinque anni i dazi legati alla lite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati