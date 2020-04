Disneyworld, italiani bloccati in Florida. Bordoni: «Di Maio intervenga con un volo charter»

Sta facendo discutere il caso dei quasi 200 giovani italiani bloccati in Florida dopo aver perso il lavoro al parco Epcot di Disneyworld. Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega in una nota pubblicata oggi da Leggo ha chiesto al ministro Di Maio di intervenire. «Ci sono circa 200 nostri connazionali bloccati in Florida ormai da diversi giorni dopo il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus», scrive Bordoni. «Giovani italiani che lavoravano a Epcot, uno dei quattro parchi divertimenti di Disneyworld, da un giorno all’altro si sono ritrovati senza lavoro e senza alcuna prospettiva, colpa della chiusura a tempo indeterminato del parco e dunque intrappolati negli Usa a migliaia di chilometri da casa».

«Il bandolo della questione è nelle modalità del ritorno: gli unici voli diretti per l’Italia partono da New York, focolaio del contagio negli Usa. Il costo del biglietto è tutt’altro che economico e i voli non sono garantiti. Sollecitiamo dunque il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per mettere in campo un aiuto concreto ad intervenire magari attrezzando un volo charter dalla Florida. Il compito delle istituzioni in questi momenti è rassicurare i cittadini offrendo soluzioni e non certo restare in silenzio sperando che l'emergenze rientri», conclude Bordoni.

