Donna di 81 anni arrestata: viaggiava con 5 chili di eroina nella valigia

Una donna danese di 81 anni è stata fermata all'aeroporto Chopin a Varsavia. Nella valigia della signora in volo verso il Canada sono stati trovati oltre 5 chili di eroina. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 agosto. A rivelarlo la polizia di frontiera che, grazie ai suoi uomini, ha individuato e fermato la viaggiatrice che stava facendo scalo nella capitale polacca dopo un viaggio in Africa. Gli inquirenti si sono insospettiti per due motivi. Prima l'itinerario del viaggio dell'81enne (Malawi, Kenya e Doha transitando per il Canada) e poi dall'atteggiamento nervoso della donna. I poliziotti dopo averla fermata hanno scoperto un doppio fondo nella valigia. All'interno quattro pacchetti di una sostanza beige con una consistenza granulosa. Successivamente i test antidroga hanno dimostrato che si trattava di eroina per un valore di quasi 5 milioni di euro.

