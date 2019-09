Dramma Cafu, morto il figlio colpito in campo da infarto a 30 anni

Danilo Feliciano de Moraes, il figlio maggiore di Cafu è morto ieri all'età di 30 anni a causa di un attacco cardiaco mentre giocava a calcio nella casa della sua famiglia a Barueri (San Paolo). pic.twitter.com/3DN0hb3rNV — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) September 5, 2019

L'#ASRoma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore — AS Roma (@OfficialASRoma) September 5, 2019

Giovedì 5 Settembre 2019

Grave lutto per Marcos Cafu, ex giocatore di Milan e Roma e della nazionale brasiliiana: il figlio Danilo Feliciano de Moraes, 30 anni, è morto stroncato da un infarto mentre giocava a pallone nella casa della sua famiglia a San Paolo, a Barueri.Il giovane si sarebbe sentito male mentre si stava divertendo da pochi minuti: portato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo all’unità Alphaville, scrive il Corriere della Sera, è morto pochi minuti dopo. Inutili i soccorsi da parte dei medici.Sui social tantissimi i messaggi di sostegno a Cafu, terzino brasiliano famoso per il suo sorriso sempre stampato sul viso, oltre ovviamente che per le meravigliose doti tecniche. La Roma con un tweet ha espresso cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore.