Due studentesse universitarie di Filadelfia, Pennsylvania, USA, sono state ricoverate, dopo essere precipitate dal tetto di un edificio di quattro piani mentre cercavano di scattarsi dei selfie durante una festa, secondo quanto riferito da WPVI.

Le due giovani, entrambe 19enni, stavano posando per farsi un selfie durante un festa tra studenti alla Temple University, a nord della città, quando sono cadute improvvisamente.

Una delle studentesse ha subito lesioni alla gamba e alla caviglia, mentre l'altra ha riportato lesioni a diverse parti del corpo ed è in condizioni critiche ma stabili.

Per capire le dinamiche dell'incidente sono in corso le indagine da parte delle autorità competenti.



