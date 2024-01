Elezioni Taiwan, William Lai Lai eletto presidente con il 40,2% dei voti. Alta l'affluenza (oltre il 70%). «Vittoria per la democrazia»

Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi dello Yuan legislativo. Le urne sono state chiuse alle 16 locali (le 9 in Italia) con l'inizio dello spoglio delle schede, ma non sono previsti exit poll. William Lai del Partito democratico progressista (Dpp) ha vinto. Alle sue spalle Hou Yu-ih, il candidato dei nazionalisti del Kmt Poi, Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp).

