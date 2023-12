Elia Toledano, ritrovato a Gaza il corpo del 28enne preso in ostaggio al rave: era il migliore amico di Mia Schem

Si spegne la speranza di amici e familiari di Elia Toledano di rivedere il giovane israeliano tornare a casa. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno recuperato il corpo del 28enne, preso in ostaggio lo scorso 7 ottobre dai miliziani di Hamas e portato nella Striscia di Gaza. Toledano era stato rapito durante l'assalto al festival musicale Supernova vicino al kibbutz Rèim.

Ostaggi Hamas, recuperato il corpo senza vita di Elia Toledano

Il suo corpo è stato trovato durante un'operazione militare nell'enclave palestinese e portato in Israele per l'identificazione.

Elia Toledano era al rave insieme a Mia Schem, la ragazza franco-israeliana liberata dai terroristi dopo 55 giorni di prigionia. Il suo volto era stato utilizzato da Hamas nel primissimo video di ostaggi diffuso dall'inizio della guerra. Elia e Mia erano migliori amici.

In una nota l'Idf spiega: «La nostra missione nazionale è localizzare gli ostaggi e riportarli tutti a casa. Stiamo lavorando insieme alle agenzie di sicurezza e con tutti i mezzi operativi e di intelligence per riportare a casa tutti gli ostaggi». Le circostanze in cui Toledano è morto non sono state rese note. Il corpo del 28enne è il sesto ad essere recuperato dall'Idf, nonché il ventesimo ostaggio morto a Gaza.

Il lutto della Francia

Il Ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha espresso su X il suo «immenso dolore» alla notizia della morte del giovane ostaggio franco-israeliano Elia Toledano, i cui resti sono stati recuperati dall'esercito israeliano a Gaza. «Condividiamo il dolore della sua famiglia e dei suoi cari. Il rilascio di tutti gli ostaggi è la nostra priorità», ha aggiunto. I parenti del giovane erano stati informati del ritrovamento del suo corpo prima che la notizia del ritrovamenteo venisse resa pubblica.