Gaza, Biden critica Netanyahu. Onu chiede il cessate il fuoco. Israele inizia ad allagare i tunnel di Hamas

Gaza, gli aggiornamenti in diretta. L'Assemblea generale dell'Onu chiede a gran voce un «cessate il fuoco umanitario immediato»: 153 voti a favore, 10 contrari e 23 astenuti tra cui l'Italia. Israele e Usa resistono coi loro "no", ma il loro isolamento nella comunità internazionale continua ad aumentare.

Biden accusa intanto Netanyahu di non volere una soluzione a due stati e invoca un «cambiamento». Hamas invita a rispettare la richiesta dell'Onu ed «esercitare pressioni» per fermare quella che definisce «una guerra di genocidio» in corso contro i palestinesi.

L'esercito israeliano, intanto, ha iniziato a pompare acqua di mare nel vasto complesso di tunnel di Hamas a Gaza, parte di un intenso sforzo per distruggere l'infrastruttura sotterranea che ha sostenuto le operazioni del gruppo: lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando dirigenti Usa informati sulle operazioni dell'esercito israeliano.