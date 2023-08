Cresce la tensione tra Varsavia e Minsk. Elicotteri bielorussi sono stati visti sorvolare il territorio polacco. Siamo a Białowieża, città di confine (esattamente a 2,9 km dalla linea che separa le due nazioni). Qui gli abitanti hanno temuto il peggio quando si sono visti aerei nemici sopra le loro teste. Il governo ha prima negato che ci fosse una violazione. Poi, però, il dietro front. «La Polonia denuncia che due velivoli della Bielorussia hanno violato il nostro spazio aereo». A riferirlo la Tass, aggiungendo che il ministero degli Esteri di Varsavia ha convocato l'incaricato d'affari di Minsk.

APPROFONDIMENTI Droni su Mosca, nuovo attacco nella notte: lo stesso grattacielo colpito due volte in due giorni Foto

Droni kamikaze Beaver contro Mosca

Corridoio Suwalki, cosa succede Droni su Mosca, nuovo attacco alla capitale russa

La segnalazione

Le prime foto sono state diffuse sui social dai residenti. «Cosa sta sorvolando la nostra città oggi?", scrive Eliza Kowalczyk, fotografa e membro del Servizio volontario di emergenza umanitaria della Podlasia, impegnata nell'aiutare le persone in viaggio. Il timore di un attacco cresce. Gli elicotteri che aveva sopra la propria testa erano chiaramente nemici (ovvero bielorussi). Come si può vedere dalla bandiera dipinta sugli stessi.

Corridoio Suwalki, cosa succederebbe se la Wagner invadesse la Polonia? Scenari e possibile intervento Nato

La rotta

Chi ha visto gli elicotteri ha segnato anche la rotta. Sono volati in Polonia, vicino al villaggio di Grudki, hanno raggiunto circa 3 km nell'entroterra, e sono tornati indietro sopra la chiesa di S. Mikołaj. Hanno quindi sorvolato Białowieża verso Podolany. «Ho avuto l'impressione che non ce l'avrebbero potuto colpire il mio tetto», dice al quotidiano polacco wyborcza.pl il proprietario di una delle strutture turistiche della zona.

Il giallo

L'ufficio stampa del Centro operativo del Ministero della difesa nazionale inizialmente aveva negato tutto. "Il Centro operativo aereo non ha registrato violazioni dello spazio aereo polacco - riporta wyborcza.pl - . Secondo le informazioni fornite, la parte bielorussa conduce operazioni di routine nella regione di confine dalla sua parte con l'uso di aeromobili (voli di addestramento). Questi erano molto probabilmente due elicotteri Mi-8 e un veicolo aereo senza pilota". Ma poi tutto è cambiato. Troppo evidente, probabilmente, la violazione.

L'analisi

Kamil Syller, un avvocato residente della regione dove sono avvistati (e che si occupa anche di fornire aiuti umanitari a migranti e rifugiati) commenta sui social: "Non so cosa mi infastidisce di più". Dubita del governo polacco. "Credo ai miei amici che hanno visto i dirigibili bielorussi sopra i loro villaggi. Inoltre, non prendo in considerazione un'altra possibilità: ovvero che l'esercito polacco semplicemente non abbia registrato il volo dell'equipaggiamento bielorusso sul territorio polacco".

La Wagner addestra i bielorussi

Unità mercenarie del Gruppo Wagner sono in Bielorussia dall'11 luglio. Sono state schierate in una base militare nel villaggio di Cel, nella parte centrale del Paese, come riportato da Tvp.info. L'intelligence ucraina stima il numero di wagneriani a 3.500. Il gruppo Wagner ha iniziato ad addestrare brigate meccanizzate dell'esercito bielorusso, ha informato il ministero della Difesa. In precedenza, i mercenari russi addestravano unità bielorusse di truppe territoriali e forze speciali. Sabato, il primo ministro Mateusz Morawiecki ha annunciato che oltre 100 mercenari russi erano stati trasferiti al Passo Suwałki. Ha anche avvertito della minaccia di provocazioni al confine polacco-bielorusso