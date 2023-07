Morta la campionessa azzurra di arrampicata: Elisabeth Lardschneider è precipitata per 150 metri dall'Himalaya, aveva 20 anni

In lutto la squadra nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva. Elisabeth Lardschneider, climber altoatesina della Val Gardena è morta dopo essere precipitata per 150 metri mentre stava salendo nelle montagne del Ladakh, nella valle dello Zanskar, nella catena montuosa dell'Himalaya, in India



Lardschneider, 20 anni, originaria di Ortisei, era partita ai primi di luglio assieme a un gruppo di sette persone, tutte originarie dell'Alto Adige per scalare nuove pareti diverse da quelle alpine. La notizia è stata riportata dal quotidiano Dolomiten. Il corpo di Elisabeth sarà recuperato nel corso della giornata odierna.

La gardenese era molto attiva nel club alpino sudtirolese Alpenverein e sognava un futuro professionale come guida alpina ed era aspirante dei mitici Catores, una sorta di unità speciale di alpinisti e soccorritori sulle Dolomiti. «Lo sgomento è grande in paese», dice il sindaco di Ortisei Tobia Moroder al giornale.