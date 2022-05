Eurovision, il commentatore ucraino Timur Miroshnychenko trasmette da un bunker

L'Eurovision Song Contest è iniziato e tutti gli occhi - non poteva essere diversamente - sono puntati sull'Ucraina. Il gruppo in gara, Kulush Orchestra, ha già emozionato i tanti presenti con la propria musica e l'omaggio al proprio Paese di appartenenza. Un evento che non poteva non raggiungere la popolazione ucraina: per questo motivo la Suspilne, compagnia pubblica di broadcasting del Paese, ha dotato lo speaker Timur Miroshnychenko di tutto il necessario per poter presentare e raccontare il contest da un rifugio antiaereo. L'evento sarà trasmesso sul canale YouTube "Eurovision Ukraine".

