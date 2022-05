Eurovision 2022: programma, cantanti, scaletta e canzoni. Da domani al via la prima semifinale

L’ultima volta che fu ospitato in Italia, trentuno anni fa, fu un disastro totale: l’edizione del 1991 dell’Eurovision Song Contest, ospitata a Roma negli studi di Cinecittà, condotta da Toto Cutugno e da Gigliola Cinquetti, è passata alla storia come una delle peggiori mai realizzate, tra ritardi legati al traffico della Capitale e difficoltà organizzative che misero in cattiva luce nei confronti dell’Ebu – il consorzio che raggruppa le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati