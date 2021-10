Giovane italiano trovato morto a Valencia: lesioni sul corpo, ipotesi omicidio

Un giovane ligure trovato morto a Valencia: giallo e ipotesi omicidio per via delle lesioni alla nuca e ai fianchi. Un trentunenne di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, è stato trovato morto nella città del costa sud-orientale della Spagna, lungo un marciapiede del quartiere Plaza San Juan de Dios, zona particolarmente degradata. Il ritrovamento risalirebbe a giovedì.

Lesioni alla nuca e ai fianchi

Il giovane si chiamava Federico Occhipinti. Sul suo corpo lesioni compatibili con una morte violenta. La Polizia spagnola e i rilievi del medico legale ritengono che possa trattarsi di una aggressione: Occhipinti ha diversi segni di violenza sul corpo. È stata disposta l'autopsia. Il trentenne si era trasferito da alcuni anni in Spagna. In estate era tornato a Cairo anche per cercare lavoro, poi aveva deciso di tornare a Valencia. La famiglia è in contatto con l'ambasciata mentre il fratello Sergio ha preso un aereo per raggiungere la città spagnola. Per la stampa spagnola, Occhipinti era un tossicodipendente, ma la famiglia sottolinea che Federico aveva avuto problemi con la droga, ma che erano stati superati da due anni.