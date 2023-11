Israele contro i media occidentali: 4 fotografi presenti durante la strage del 7 ottobre. «Sapevano dell'attacco da Hamas?»

È trascorso un mese dagli attacchi del braccio militare di Hamas nei confronti della comunità israeliana. Mentre la guerra israelo-palestinese continua a mietere vittime tra Gaza e i territori israeliani, i dubbi e gli interrogativi si concentrano proprio sulla narrazione del 7 ottobre. Foto, video e notizie sono arrivate agli organi di stampa internazionale con una notevole velocità.

Israele si è domandata come sia stato possibile tutto ciò, puntando il dito contro la stampa occidentale. Il direttore dell'ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen, ha chiesto spiegazioni ai direttori di Associated Press, Reuters, Cnn e New York Times sulla presenza di fotografi freelance al confine tra Gaza e Israele durante quel maledetto attacco. I fotorepoter hanno poi venduto le loro immagini ai media internazionali. A gettare benzna sul fuoco, anche il giornale web israeliano, Honest Reporting.

L'accusa



La Presidenza del Consiglio dei Ministri accusa i fotoreporter di Gaza «di essere stati a conoscenza dell'attacco pianificato sono stati complici di crimini contro l'umanità; e dunque le loro azioni erano (e sono) contrarie all'etica professionale».



Anche la Direzione Nazionale della Diplomazia Pubblica presso l'Ufficio del Primo Ministro israeliano ha affermato in una dichiarazione rilasciata giovedì mattina che «considera molto grave che i fotoreporter che lavorano con i media internazionali si sono uniti nel coprire i brutali atti di omicidio perpetrati dai terroristi di Hamas sabato 7 ottobre nella comunità adiacenti alla Striscia di Gaza».



La Direzione ha chiesto che venissero intraprese azioni immediate da parte dei media, tra cui Associated Press, Reuters, CNN e The New York Times.

Da sottolineare che la dichiarazione arriva dopo un rapporto pubblicato mercoledì scorso dall'organizzazione HonestReporting, che ha rivelato di aver scoperto dettagli sulla presenza dei giornalisti sulla scena.



Nella notte l'Ufficio stampa governativo ha inviato una lettera urgente ai capiufficio degli organi di stampa che impiegano questi fotografi chiedendo spiegazioni.





Cos'è HonestReporting

Si tratta di un'organizzazione non governativa che «monitora i media alla ricerca di pregiudizi contro Israele» ed è stata descritta da diversi organi di stampa come un gruppo di sorveglianza dei media pro-Israele».

I quattro fotografi

I quattro dell'Apocalisse. Fotografi freelance, anche con un certa esperienza, sarebbero accusati di aver avuto rapporti con Hamas e di aver saputo in anticipo l'orario e la posizione dei luoghi colpiti dalla milizia. I loro nomi sono conosciuti: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud e Hatem Ali.



Eslaiah è un fotografo freelance che lavora anche per la CNN. È entrato in Israele, ha scattato foto di un carro armato israeliano in fiamme e poi ha «catturato» con la sua macchina fotografica infiltrati palestinesi che entravano nel Kibbutz Kfar Aza.



HonestReporting ha presentato screenshot dei post X di Eslaiah, ora rimossi, in cui si documentava in piedi di fronte al carro armato israeliano. Non indossava né un giubbotto stampa né un casco, e la didascalia araba del suo tweet diceva: “In diretta dall’interno degli insediamenti della Striscia di Gaza.

Sulla scia del rapporto, la CNN ha tagliato i rapporti con Eslaiah, dicendo per primo a Ynetnews, giovedì mattina presto, che:«"Siamo a conoscenza dell'articolo e della foto riguardanti Hassan Eslaiah, un fotoreporter freelance che ha lavorato con numerosi organi di informazione internazionali e israeliani. Anche se in questo momento non abbiamo trovato motivo di dubitare dell'accuratezza giornalistica del lavoro che ha svolto per noi, abbiamo deciso di sospendere ogni legame con lui».





HonestReporting ha anche pubblicato una foto su X di Eslaiah baciato dal leader di Hamas Yahya Sinwar.

L'AP mantiene le distanze



L'AP ha dichiarato in un comunicato: «L'Associated Press non era a conoscenza degli attacchi del 7 ottobre prima che accadessero. Le prime foto ricevute da AP da qualsiasi freelance mostrano che sono state scattate più di un'ora dopo l'inizio degli attacchi. Nessuno staff di AP era presente Il confine al momento degli attacchi, né alcun membro dello staff di AP ha mai attraversato il confine. Non stiamo più lavorando con Hassan Eslaiah, che era stato un freelance occasionale per AP e altre organizzazioni giornalistiche internazionali a Gaza. AP utilizza le immagini scattate da freelance di tutto il mondo. Quando accettiamo foto freelance, facciamo grandi passi per verificare l'autenticità delle immagini e che mostrino ciò che viene dichiarato. Il ruolo dell'AP è quello di raccogliere informazioni sulle ultime notizie in tutto il mondo, ovunque si trovino accadono, anche quando tali eventi sono orribili e causano vittime di massa».





Reuters nega tutto

Giovedì Reuters ha negato in un comunicato di essere a conoscenza dell'attacco di Hamas del 7 ottobre contro civili e soldati israeliani.

«Siamo a conoscenza di un rapporto di HonestReporting e delle accuse mosse contro due fotografi freelance che hanno contribuito alla copertura Reuters dell'attacco del 7 ottobre», ha detto Reuters in una nota.

«Reuters nega categoricamente di essere a conoscenza dell'attacco o di aver coinvolto giornalisti con Hamas il 7 ottobre. Reuters ha acquisito fotografie di due fotografi freelance con sede a Gaza che erano al confine la mattina del 7 ottobre, con i quali ha fatto non hanno una relazione precedente. Le fotografie pubblicate da Reuters sono state scattate due ore dopo che Hamas ha lanciato razzi sul sud di Israele e più di 45 minuti dopo che Israele ha dichiarato che uomini armati avevano attraversato il confine. I giornalisti dello staff di Reuters non erano sul posto nei luoghi menzionati in l'articolo di HonestReporting»

Nella tarda mattinata di giovedì, il New York Times non aveva risposto a una richiesta di commento da parte di Ynetnews.



Il cyber-attacco

Il ministro israeliano delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha inviato una lettera ai quattro organi di stampa chiedendo un'indagine sulla possibile «collusione dei fotografi con l'organizzazione terroristica Hamas-ISIS». All'interno del rapporto si legge che «La gravità della situazione richiede una risposta rapida e approfondita. È giunto il momento che individui, giornalisti, istituzioni, sindacati e organizzazioni di tutto il mondo facciano una scelta chiara. Dobbiamo decidere se stiamo dalla parte della vita e del bene". o dalla parte del terrorismo depravato, della disumanità e del male».



Dopo la pubblicazione del rapporto, il sito web di HonestReporting è stato oggetto di un attacco informatico che lo ha messo offline per diverse ore.