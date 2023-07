Francia, quinta notte di proteste: 719 gli arresti. Scontri a Parigi, Nizza e Lione. E la rivolta arriva in Svizzera

Quinta notte di scontri in Francia. Non si fermano le proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo un controllo a un posto di blocco. La rabbia si allarga ancora di più e arriva in Belgio e Svizzera. Nell'ultima notte altri 486 arresti, ma secondo il ministero degli Interni sono state ore «più tranquille»