Rivolta Francia, dilaga la protesta, mille fermati, oltre 470 arresti, sequestrate bombe molotov: oggi i funerali di Nahel a Nanterre

Rivolta Francia diretta oggi 1° luglio: centinaia di arresti nella notte. I tafferugli per la morte del diciassettene Nahel, ucciso da un poliziotto, dilagano e si temono pesanti scontri in occasione del funerale del giovane.

Per atti di violenza la polizia ha effettuato oltre 470 arresti in tutta la Francia, 120 a Parigi. Lo ha comunicato - come riporta Le Monde - la prefettura della capitale francese. Tra gli arrestati ci sono tre persone che hanno tentato di entrare in un negozio di elettrodomestici nel 15/o 'arrondissement', sette persone che hanno fatto irruzione in un negozio di arredamento a Bondy e nove persone che trasportavano taniche di benzina e bottiglie incendiarie a Nanterre.