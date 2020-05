Gerorge Floyd, un morto e 1400 arresti: coprifuoco in 25 città. Scontri davanti a Casa Bianca. Ombra suprematista

Gli agenti in assetto antisommossa hanno fronteggiato per la prima volta a Minneapolis i manifestanti che sfidavano il coprifuoco protestando per la morte di George Flyod, lanciando lacrimogeni e granate stordenti per tenerli lontani dalla caserma di polizia numero 5. Lo riferiscono i media Usa. Nei giorni scorsi i dimostranti avevano dato alle fiamme la caserma numero 3. Mentre le proteste continuano negli Stati Uniti, almeno 25 città in 16 stati hanno imposto il coprifuoco. Lo riferisce la Cnn. La Guardia Nazionale è stata inoltre attivata in circa una decina di stati e nel Distretto di Columbia.

STATO DI EMERGENZA A LOS ANGELES

La California dichiara lo Stato di emergenza per la contea di Los Angeles. Ad annunciarlo, riferiscono i media Usa, è il governatore della California Gavin Newsom. Il governatore ha anche autorizzato l'invio della Guardia Nazionale per aiutare a disperdere le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis per mano della polizia.

COPRIFUOCO IN ALMENO 25 CITTA'

Scatta il coprifuoco anche a San Francisco. Il sindaco della città californiana, London Breed, lo ha annunciato in una conferenza stampa per far fronte ai disordini in seguito alle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. «Sono tempi difficili per la nostra città e per il nostro paese», ha spiegato Breed. «Stiamo prendendo questa decisione per assicurarci che tutti siano al sicuro», ha sottolineato il sindacato annunciando anche di aver chiesto alla Guardia Nazionale della California di rimanere 'in stand-by'.

ALTRO MORTO A INDIANAPOLIS

A Indianapolis, negli Stati Uniti, una persona sarebbe stata uccisa mentre altre tre sarebbero rimaste ferite dopo uno scontro a fuoco durante le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis per mano della polizia. Lo ha annunciato, riferisce la Cnn, il capo della Polizia di Indianapolis, Randal Taylor durante una conferenza stampa. La polizia sta indagando.

DIETRO LA RIVOLTA LA MANO DEI SUPREMATISTI

Suprematisti bianchi, anarchici, sinistra radicale e antagonista, addirittura cartelli della droga e agenti stranieri interessati alla destabilizzazione: le autorità americane, dal presidente al suo attorney general Willam Barr, dal governatore dem del Minnesota Tim Walz alla polizia locale, hanno attribuito a 'infiltrati« esterni le responsabilità delle violenze nelle proteste a Minneapolis e in altre città per la morte di George Floyd ma nessuno per ora ha fornito prove chiare. Il governatore del Minnesota è stato il primo a denunciare che »il caos che ancora regna in città non ha più nulla a che vedere con la morte di George Floyd. Gente venuta da fuori sta solo usando il suo nome. Minneapolis e la sua gemella, St. Paul, sono sotto l'attacco di persone estranee ai nostri valori«.



L'80% dei rivoltosi più facinorosi arriva da fuori, ha aggiunto. Tesi rilanciata via Twitter da Trump, che ha puntato il dito contro »l'Antifa e la sinistra radicale«, evocando anche gli anarchici. La vicegovernatrice del Minnesota Peggy Flanagan ha accusato i suprematisti bianchi e gli anarchici. Dal canto suo Barr ha denunciato che »gruppi di radicali e agitatori da fuori stanno approfittando della situazione per perseguire la loro agenda violenta«. Ma delle 57 persone arrestate a Minneapolis sino a sabato, 47 (l'82%) ha fornito un indirizzo nello Stato, ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Hennepin. In questa America in fiamme, la confusione delle rivolte e dei saccheggi offre poca chiarezza e grandi opportunità per le opposte parti politiche di avanzare le proprie teorie.



GIA' 1400 ARRESTI

La polizia ha arrestato quasi 1.400 persone in 17 città Usa da quando sono iniziate le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd, che continuano anche stanotte. Lo riportano alcuni media americani, citando il calcolo fatto dall'Ap.



TAFFERUGLI DAVANTI ALLA CASA BIANCA

Seconda serata di manifestazione davanti alla Casa Bianca, dove centinaia di manifestanti si sono radunati per protestare per la morte dell'afroamericano George Floyd dopo l'arresto della polizia. Gli agenti hanno usato lo spray urticante per disperdere la folla, ma i dimostranti hanno resistito e alcuni di loro hanno rimosso le barricate e lanciato frammenti di asfalto. È stato dato alle fiamme anche un bidone della spazzatura. La Guardia nazionale ha preso posizione intorno alla Casa Bianca.

Ultimo aggiornamento: 09:12

