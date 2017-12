Un ragazzo afghano di 15 anni ha accoltellato una coetanea in un supermercato di Kandel, in Renania Palatinato. La ragazza è morta successivamente in ospedale per le ferite subite. L'aggressione è avvenuta nel corso di una lite tra teenager, riferisce la polizia di Landau. Le autorità non hanno diffuso altri dettagli sull'autore dell'aggressione.

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 20:42

