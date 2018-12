Gilet gialli, muore una donna a nord di Parigi: scontri con la polizia, 22 fermi

Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a parigi. Una donna è rimasta uccisa in un incidente sulla nazionale 2, a nord-est di Parigi, secondo quanto riferito dalla radio France Bleu Picardie. Secondo la ricostruzione, la vittima era in moto con il compagno. Quando sono rimasti coinvolti in un blocco stradale dei gilet gialli, l'uomo ha fatto inversione di marcia ma sull'altra corsia arrivava una vettura che li ha travolti. La donna, 44 anni, è morta sul colpo.

Notizia alla quale si aggiunge quella dei primi scontri nella manifestazione dei gilet gialli a Parigi. Le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti che puntavano all'Eliseo hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs-Elysees passando attraverso strade laterali in direzione del Trocadero. I manifestanti hanno acceso fumogeni e aumentato la pressione, la polizia, che bloccava, ha fatto uso per la prima volta nella giornata di gas lacrimogeni.

La polizia parigina stima che alle 11 di questa mattina vi erano un migliaio di gilet gialli a manifestare nella capitale francese. Mentre, a conferma che la situazione è molto diversa da quella di una settimana fa, sono state fermate 43 persone, contro le 420 fermate alla stessa ora sabato scorso. La manifestazione più numerosa si sta registrando in place de l'Opéra, dove i gilet gialli hanno osservato un minuto di silenzio per le persone che sono morte in incidenti stradali registrati dall'inizio del movimento, secondo quanto riporta Le Monde.



Sono 2.000 i manifestanti a Parigi, un migliaio sugli Champs-Elysees mentre si sta completamente riempiendo la place de l'Opera per il previsto sit-in. Cori dei manifestanti contro Emmanuel Macron, che cantano anche la Marsigliese, perfino dopo essere arrivati faccia a faccia con i poliziotti che li hanno bloccati a metà degli Champs-Elysees. All'Opera, i manifestanti che continuano ad affluire dalla vicina gare Saint-Lazare sono completamente circondati da un massiccio schieramento di polizia. Presenti fra l'altro il reparto dei gendarmi a cavallo e un paio di blindati. Le persone fermate sono per ora 22. Nel resto del paese si segnalano 230 blocchi stradali.

