Gilet gialli in piazza nonostante il coronavirus: scontri a Parigi, 52 arresti

I gilet gialli tornano in piazza sfidando il coronavirus: accade in Francia, dove diverse centinaia di dimostranti hanno sfilato questo pomeriggio a Parigi per il loro 70esimo sabato di protesta, nonostante il divieto da parte del Governo francese di assembramenti di oltre 100 persone e l'appello a rinviare le manifestazioni proprio per l'emergenza coronavirus, che in Francia conta attualmente 3.600 contagiati e 79 morti.



Le forze dell'ordine si sono scontrate con i manifestanti e hanno sparato gas lacrimogeni: già a fine mattinata erano stati effettuati 17 fermi di polizia e c'erano stati scontri vicino a Montparnasse. Nella giornata di ieri, alcuni leader come Jerome Rodrigues e Maxime Nicolle avevano invitato alla «responsabilità» di fronte alla crisi sanitaria esortando a rinunciare al corteo. Il governo ha deciso di non vietare le manifestazioni ma di «rinviarle». Solo due giorni fa, giovedì, il presidente Macron aveva annunciato la chiusura delle scuole ed esortato le persone a evitare stretti contatti per paura di propagare il virus, mentre di ieri è la decisione di vietare gli assembramenti di oltre 100 persone.

Ciò nonostante i gilet gialli hanno scelto comunque di scendere in piazza, nonostante siano state respinte le richieste di manifestazioni in luoghi sensibili, tra cui gli Champs Elysées: proprio qui si verificarono i violentissimi scontri di un anno fa.

Alcune persone pensano che il coronavirus non li toccherà e si rifiuteranno di rispettare il divieto

Centinaia di manifestanti, alcuni in maschera protettiva, hanno marciato stamattina presto dalla stazione ferroviaria di Montparnasse, cantando slogan anti-Macron.

A metà pomeriggio è cresciuta la tensione, con la polizia che in assetto antisommossa ha usato gas lacrimogeni e granate stordenti nel tentativo di disperdere la folla e si è scontrata con i manifestanti, mentre circa 2000 agenti sono stati dispiegati in tutta la città per gestire la situazione.

Le forze di sicurezza stanno attualmente respingendo una parte del corteo composta da determinati individui, che stanno cercando di proseguire in una direzione che non è stata dichiarata

di Parigi su Twitter, aggiungendo che sono state controllate 1163 persone e ne sono state fermate 52.

