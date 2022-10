Gran Bretagna, Liz Truss e la (clamorosa) marcia indietro: niente taglio delle tasse ai ricchi

Gran Bretagna, dietrofront sulle tasse. Il ministro delle Finanze britanniche Kwasi Kwarteng ha annunciato di revocare il taglio delle imposte sul reddito annunciato pochi giorni fa per i più ricchi, una misura che ha fatto precipitare i mercati finanziari gettandoli nel caos.

«È chiaro che la soppressione dell'aliquota fiscale del 45% ha eclissato la nostra missione di affrontare le difficoltà del nostro Paese. Pertanto, annuncio che non la perseguiremo», ha scritto Kwasi Kwarteng, aggiungendo: «Capiamo, abbiamo ascoltato».

Liz Truss, primo ministro britannico da meno di un mese, ha deciso così di fare retromarcia. Nessuno di aspettava misure così estreme come quelle svelate lo scorso 23 settembre dal cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, e del resto è la stessa Truss a spiegare che, per esempio, il taglio delle tasse alle fasce più alte (passate dal 45% al 40%) non era stato discusso a fondo con i membri del suo governo, poi sembrava addirittura prenderne le distanze affermando che su quel punto specifico «la decisione l'ha presa il cancelliere» Kwarteng.

I tassi dei titoli di stato britannici decennali e trentennali scendono dopo che Londra ha annunciato una retromarcia sul taglio dell'imposta sul reddito per i più ricchi. Il rendimento dei 10 anni cala di 8 punti al 3,99% mentre quello sui 30 anni flette di oltre 4 punti al 3,76 per cento.