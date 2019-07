Greta Thunberg attraverserà l'Atlantico in barca a vela per il summit sul clima: niente aereo per non inquinare

Martedì 30 Luglio 2019, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 12:00

Greta Thunberg, la piccola attivista contro il riscaldamento globale diventata famosa in tutto il mondo, sarà la protagonista di una nuova impresa: attraverserà l'Oceano Atlantico in barca a vela per partecipare al summit sul clima delle Nazioni Unite a New York a settembre. «Navigheremo dal Regno Unito agli Usa a metà agosto», ha riferito la 16enne, che rifiuta di spostarsi in aereo a causa dell'impatto negativo sull'ambiente.A guidare l'imbarcazione ci penseranno il tedesco Boris Herrmann e il fondatore dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi. La vela porterà la scritta “Fridays for Future”, il fortunato slogan del movimento di protesta che è partito dalla Svezia per diffondersi in tutta Europa. L'obiettivo degli scioperi degli studenti è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza climatica.Gli impegni di Greta, tuttavia, non finiscono qui. Del resto la ragazzina ha deciso di abbandonare la scuola per un anno per dedicarsi all'ambiente. «Buone notizie: andrò anche alla Cop 25 a Santiago e ad altri eventi lungo la strada. Mi è stato proposto un viaggio sulla barca da gara da 18 metri Malizia II», ha aggiunto la Thunberg.