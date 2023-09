Greta Thunberg sarà processata con l’accusa di «resistenza all’arresto», il caso in Svezia

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg sara nuovamente processata con l’accusa di «resistenza all’arresto» a seguito di un’azione condotta alla fine di luglio nel porto di Malmo, nel sud della Svezia. Lo ha annunciato venerdi l’ufficio del pubblico ministero della citta. La data del processo e stata fissata per il 27 settembre, salvo eventuali modifiche. Il 24 luglio, l’attivista e stata multata per aver disobbedito alla polizia durante un blocco dello stesso porto il 19 giugno.

Quel giorno, Greta Thunberg e altri attivisti hanno bloccato l’accesso al porto di Malmo per protestare contro l’uso dei combustibili fossili, rifiutandosi di obbedire agli ordini della polizia.