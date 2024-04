«Le autorità finlandesi si sono definitivamente unite al «partito della guerra» dell'Occidente contro la Russia. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Finlandia Pavel Kuznetsov in un'intervista alla Tass. «Per quanto riguarda la situazione generale intorno all'Ucraina, qui la Finlandia si è chiaramente unita al «partito della guerra fino alla vittoria sulla Russia», ha detto il diplomatico. Secondo l'ambasciatore, «ciò è dimostrato sia dalle dichiarazioni ufficiali della leadership finlandese che dal volume delle proteste per il sostegno militare a Kiev». Kuznetsov ha inoltre sottolineato che la Finlandia «è uno dei dieci maggiori sponsor delle autorità ucraine».

Ucraina, arriva l'offensiva russa. Yermak: «Impossibile difendere le nostre città». Le linee del fronte ora sono a rischio