Guerra Israele, bombardata l'unità d'élite di Hamas che aveva invaso il Paese: i combattenti Nukhba dovevano fare imboscate e catturare ostaggi

L'aeronautica israeliana ha preso di mira le forze "d'élite" di Hamas coinvolte nell'attacco di sabato che ha scatenato giorni di violenza. I raid si sono concentrati sulle basi di comando «utilizzate dagli agenti che si sono infiltrati nelle comunità circostanti la Striscia di Gaza», hanno fatto sapere i militari. I combattenti Nukhba sono state «una delle forze principali» del blitz terroristico: sono stati selezionati da «operativi senior di Hamas» e avevano il compito di effettuare imboscate, raid, spostarsi attraverso i tunnel per infiltrarsi in aree in Israele. Hanno attraversato il confine e riportato molti ostaggi nella Striscia. Sarebbero anche coinvolti in attacchi con missili anticarro, razzi e fucili di precisione.

La risposta di Israele

Gli attacchi hanno segnato il più grave aumento delle ostilità nella regione da anni, in quella che il gruppo palestinese ha definito “Operazione Al-Aqsa Flood”. Israele ha poi effettuato ondate di incursioni aeree nell'ambito della sua "Operazione Spade di Ferro", prendendo di mira la Striscia di Gaza controllata da Hamas e dichiarando che era in «guerra». I combattimenti sono continuati per sei giorni consecutivi. Hamas ha costruito una rete di tunnel sotterranei che si estendono dalla città di Gaza ad altre aree della Striscia negli anni successivi alla presa del controllo di Gaza da parte del gruppo palestinese nel 2007, ha spiegato il portavoce dell'IDF Jonathan Conricus.

I tunnel

Questi tunnel vengono utilizzati da Hamas per lanciare attacchi, nonché per pianificare ed eseguire operazioni contro Israele, ha affermato Conricus. L'IDF sta dando priorità alle infrastrutture di Hamas e ai luoghi in cui ritiene abbiano sede i comandanti senior di Hamas.

Il gruppo paramilitare palestinese ha lanciato nuovi colpi di razzi nel sud di Israele dopo gli attacchi israeliani su Gaza.

Hamas ha sparato anche su Tel Aviv e sulla città israeliana meridionale di Ashkelon. Secondo quanto riportato da Reuters, circa 1.200 israeliani sono stati assassinati. Mentre le autorità sanitarie palestinesi hanno dichiarato che da sabato a Gaza sono state uccise 1.203 persone. Altri 5.763 sono rimasti feriti. L'esercito israeliano ha anche fatto sapere che si sta preparando per un'offensiva di terra a Gaza, spostando più di 300.000 combattenti di riserva vicino al confine. "Nel caso di un'invasione di terra della Striscia di Gaza, fate sapere al nemico che non saremo soli nella battaglia", ha detto il portavoce di Hamas Ali Baraka.