La guerra in Ucraina potrebbe durare ancora due anni. A rivelarlo è “The Guardian”, che riporta le dichiarazioni del capo del gruppo mercenario russo “Wagner” , utilizzato da Putin a fianco del suo esercito. Yevgeny Prigozhin, in una rara intervista, ha affermato che la Russia potrebbe impiegare un tempo prolungato per impadronirsi di tutta l'Ucraina dell'Est. Secondo Prigozhin, l'attenzione della Russia è adesso concentrata sull'occupazione del resto della regione del Donbas e sostiene che sarebbero necessarI «da un anno e mezzo a due anni di lavoro in più». Per occupare tutta l'Ucraina a est del fiume Dnipro, ci vorrebbero «circa tre anni», ha detto.

Prigozhin said that PMC Wagner had liberated the settlement of Krasnaya Gora. pic.twitter.com/CKQFSweUTF — Vladimir Putin 🇳🇬🇷🇺😍 (@rabiusambo7) February 12, 2023

Intanto l'Ucraina attende un imminente attaccco russo, in occasione dell'anniversario dell'inizio della guerra, che cadrà il 24 febbraio. Anche se gli analisti non ritengono probabile una nuova avanzata sulla capitale, Kiev, dopo quella fallita lo scorso anno. Piuttosto, le truppe russe, anche secondo quanto dichiarato dal capo di Wagner, potrebbero accerchiare l'esercito orientale dell'Ucraina da nord e da sud, con colonne di carri armati che attraverserebbero il confine internazionale in direzione di Sumy e Poltava, per avanzare simultaneamente dalla regione meridionale occupata di Zaporizhzhia.

Il gruppo Wagner

The Guardian ricorda la storia dell'esercito di mercenari fondato da Prigozhin nel 2014. Una compagnia militare privata della quale, fino allo scorso settembre, l'imprenditore russo negava di essere il capo. Conosciuto anche come “lo chef di Putin”, Prigozhin ha un'attività di catering. L'esercito mercenaio è autorizzato dal Cremlino e gli è stata affidato l'obiettivo di occupare la città di Bakhmut nel Donbass, in una battaglia che dura da mesi ed è costata migliaia di vite. «Probabilmente è troppo presto per dire che siamo vicini - ha dichiarato - Ci sono molte strade in uscita e meno strade in entrata. Le truppe ucraine sono ben addestrate»

Gli analisti stimano che che Wagner abbia circa 50.000 uomini che combattono in Ucraina. Circa 40.000 di loro sono detenuti reclutati dalle carceri russe e mandati in prima linea con un addestramento minimo.

L'appello

Intanto Zelenskiy ha rinnovato il suo appello per ottenere dall'Europa e dal Regno Unito gli aerei da combattimento e ha affermato che sta facendo tutto il possibile per convincere gli alleati occidentali a dare al suo Paese in difficoltà «ali moderne ed efficaci», nonostante i dubbi sulla fattibilità della proposta. In un discorso video , Zelenskiy ha descritto il suo viaggio nel Regno Unito come «stimolante» e ha reso omaggio al ministro della Difesa Rishi Sunak, al popolo britannico e al re Carlo. E sperando nell'invio dei nuovi armamenti ha affermato di essere felice di vedere i soldati ucraini imparare a guidare i carri armati Challenger 2 al campo di Lulworth nel Dorset.

