Diga di Kakhova, enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero. In un video la gigantesca area inondata nel Kherson

Salta in aria la diga di Kakhovka: bacino da 18 milioni di metri cubi, costruita nel 1958, strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Scambio di accusa sulla responsabilità. Per Zelensky la Russia ha «deliberatamente fatto saltare la diga» e «il mondo deve reagire». Mosca nega e ribalta l'accusa: «Atto terroristico di Kiev per fermare le nostre truppe». Molti morti, migliaia di evacuati. L'intelligence americana tende a ritenere la Russia colpevole.

Riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu: «In ogni caso è colpa dell'invasione russa», dice Guterres. «Criminale danneggiare la diga», afferma il premier Meloni. Il cardinale Zuppi, inviato del Papa a Kiev, è stato ricevuto da Zelensky. «Missione utile sulla via della pace», commenta la Santa Sede. Per Kiev «la formula della pace non può che essere ucraina».