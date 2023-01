Guerra Ucraina, Putin: «Tutto procede come pianificato». Sale a 21 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Dnipro

Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha provocato almeno 20 morti: lo ha reso noto il Consiglio comunale di Dnipro, come riporta Ukrainska Pravda. «Sono stati proclamati tre giorni di lutto per le persone rimaste uccise in un attacco missilistico contro un condominio nella zona residenziale di Peremoha nella città di Dnipro», si legge in un comunicato.